В Томске пьяный мужчина повредил чужой автомобиль во дворе дома

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В Томске полицейские благодаря неравнодушному томичу задержали мужчину, который повредил чужой автомобиль Toyota Camry ущербом на 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию поступило сообщение жителя Томска о том, что неизвестный повредил автомобиль Toyota Camry, припаркованный во дворе дома по проспекту Кирова.

Полицейские опросили очевидцев произошедшего и изучил видеозаписи. По имеющемуся описанию был установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний ранее не судимый житель Томска.

«По предварительным данным, подозреваемый следуя домой в состоянии алкогольного опьянения запнулся и упал на асфальт. После чего мужчина нанес несколько ударов по кузову припаркованного автомобиля и покинул место преступления», — говорится в сообщении.

Ущерб составил более 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.