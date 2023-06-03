Более 50 нетрезвых водителей задержали за неделю на дорогах Томской области

В Томской области за неделю выявили более 50 нетрезвых водителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За неделю на дорогах Томской области эвакуировали 123 автомобиля, из них 54 водителя управляли транспортным средством в пьяном виде, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

«С 26 мая по 1 июня на территории Томской области за нарушения Правил дорожного движения эвакуировано 123 транспортных средства»», — говорится в сообщении.

Тридцать водителей оштрафовали по фактам нарушения правил остановки и стоянки, из них 10 автолюбителей оставили свои авто на парковке для инвалидов.

Еще 22 автомобилиста были привлечены к ответственности за тонированные Стелка, которые не соответствовали техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

Задержано 54 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Пять человек управляли автомобилем с признаками опьянения «повторно».