Врач из Томска Ивченко рассказала, как пережить аномальную жару

Врач рассказала омичам, как пережить жару. Фото: Ксения Высотина

Чтобы пережить жару без потерь для здоровья в Томской области необходимо пить больше воды и не есть тяжелую пищу. Об этом сообщает «МК в Томске» со ссылкой на терапевта одной из томских больницы Людмилу Ивченко.

По данным синоптиков, в Томске и области вплоть до 7 июня столбики термометров будут подниматься до +35 градусов и выше.

«Прежде всего, стоит помнить, что жара действует на всех без исключения. Пожалуй, только дети, если это не груднички, могут беззаботно часами бегать и радоваться жизни, когда на улице +35», — заявила врач.

Детям врач советует обязательно надевать панамы или кепки, а также пить воду. Томичам, которые чувствуют резкую слабость на жаре лучше всего оставаться дома.

«Вы не можете знать, как отреагирует организм на +35 градусов, поэтому сделайте подарок себе - пейте воду, не ешьте тяжелую пищу, — посоветовала Людмила Ивченко.

Также на солнце следует обязательно использовать крем для защиты от УФ-излучения.