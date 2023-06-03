Минстрой потребовал от Томской области ускорить процесс строительства студенческого кампуса

Минстрой потребовал от Томской области ускорить реализацию проекта по строительству студенческого кампуса Фото: Ксения Высотина

Минстрой потребовал от Томской области ускорить реализацию проекта по строительству студенческого кампуса. Как сообщил замгубернатора области Андрей Антонов, в июле 2023 года власти планируют подписать концессионное соглашение.

Первый заместитель главы Минстроя Александр Ломакин потребовал от региона в быстрые сроки довести проект до юридического утверждения площадки и до подписания концессионного соглашения.

«Надо начинать уже проектирование, начинать стройку. Обращаюсь в первую очередь к Андрею Александровичу. Пожалуйста, ускорьтесь, выйдем на подписание концессионного соглашения, инженерные изыскания и проектные работы», — сказал Ломакин.

В ответ на это Антонов сообщил, что концессионное соглашение планируется подписать уже в июле текущего года.

«Мы в июле планируем перейти к концессионному соглашению и дальше определиться по финансовой модели с концессионером после утверждения в правительстве нового земельного участка, новой концепции, что мы переходим в Особую экономическую зону», — сообщил Антонов.

Также он отметил, что в рамках федерального бюджета планируется предусмотреть объем средств в размере 18 млрд рублей на 2025-2027 годы.

Напомним, многофункциональный студенческий межвузовский кампус на 6 тысяч мест в Томской области планируют построить к началу 2027 года. Его возведение обойдется в 46 миллиардов рублей, но эта сумма еще не окончательная.

В марте 2023 года в ходе совещания в Москве с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и руководителя Минстроя России Ирека Файзуллина, в качестве территории для строительства студгородка рассматривали участок в 77 гектаров в поселке Заварзино-Радиостанция. Он находится в непосредственной близости от особой экономической зоны «Томск». Градсовет утвердил эту площадку для строительства.