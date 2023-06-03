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НовостиОбщество3 июня 2023 5:28

Минстрой потребовал от Томской области ускорить процесс строительства студенческого кампуса

В июле планируется подписать концессионное соглашение
Алёна Мищенко
Минстрой потребовал от Томской области ускорить реализацию проекта по строительству студенческого кампуса

Минстрой потребовал от Томской области ускорить реализацию проекта по строительству студенческого кампуса

Фото: Ксения Высотина

Минстрой потребовал от Томской области ускорить реализацию проекта по строительству студенческого кампуса. Как сообщил замгубернатора области Андрей Антонов, в июле 2023 года власти планируют подписать концессионное соглашение.

Первый заместитель главы Минстроя Александр Ломакин потребовал от региона в быстрые сроки довести проект до юридического утверждения площадки и до подписания концессионного соглашения.

«Надо начинать уже проектирование, начинать стройку. Обращаюсь в первую очередь к Андрею Александровичу. Пожалуйста, ускорьтесь, выйдем на подписание концессионного соглашения, инженерные изыскания и проектные работы», — сказал Ломакин.

В ответ на это Антонов сообщил, что концессионное соглашение планируется подписать уже в июле текущего года.

«Мы в июле планируем перейти к концессионному соглашению и дальше определиться по финансовой модели с концессионером после утверждения в правительстве нового земельного участка, новой концепции, что мы переходим в Особую экономическую зону», — сообщил Антонов.

Также он отметил, что в рамках федерального бюджета планируется предусмотреть объем средств в размере 18 млрд рублей на 2025-2027 годы.

Напомним, многофункциональный студенческий межвузовский кампус на 6 тысяч мест в Томской области планируют построить к началу 2027 года. Его возведение обойдется в 46 миллиардов рублей, но эта сумма еще не окончательная.

В марте 2023 года в ходе совещания в Москве с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и руководителя Минстроя России Ирека Файзуллина, в качестве территории для строительства студгородка рассматривали участок в 77 гектаров в поселке Заварзино-Радиостанция. Он находится в непосредственной близости от особой экономической зоны «Томск». Градсовет утвердил эту площадку для строительства.