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НовостиСпорт3 июня 2023 4:42

Спортсмены из Томской области завоевали 17 медалей на международном турнире по карате

Турнир прошел в Петропавловске
Алёна Мищенко
Фото: администрация Томской области

Фото: администрация Томской области

Спортсмены из томского клуба «Арсенал» завоевали 17 медалей на международном турнире по карате годзю-рю, который прошел в Петропавловске.

«Спортсмены томского клуба «Арсенал» выступили в трех видах программы: ката, кумите и командное ката, завоевав 17 медалей разного достоинства», — рассказали в областной администрации.

Обладательницей трех золотых медалей стала Ванда Голованова, одно золото и два серебра завоевала Милослава Вершинина, золото, сребро и бронзу взяла Ирина Розенберг.

Максим Михасев стал дважды победителем и серебряным призером турнира, Родион Щерба взял два золота и серебро. Еще один каратист Василий Саклаков получил золотую и серебряную медали.

В администрации отметили, что спортсменов тренировали Вячеслав Рогозин и Руслан Ким.