Томичам на заметку: болельщики «Алании» обратились к президенту России Владимиру Путину

Жителям Томской области рассказали, что болельщики владикавказского футбольного клуба «Алания» обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Томской области рассказали, что болельщики владикавказского футбольного клуба «Алания» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию с недопуском команды к стыковым матчам за право сыграть в РПЛ, сообщает "РБ Спорт".

«Обратиться к Вам нас побудила несправедливая, на наш взгляд, ситуация по отношению к Осетии, к команде и людям со стороны футбольных чиновников РФС. Уже несколько лет во Владикавказе строится новый стадион, а команда играет в первом дивизионе и борется за возвращение в элиту отечественного футбола. Но формальные обстоятельства не дают возможности «Алании» получить статус команды Премьер лиги! Речь идет о пункте Регламента РФС, который указывает на необходимость наличия стадиона на своей территории. После начала строительства стадиона свои домашние матчи «Алания» проводит в соседнем Грозном, куда на каждую игру выезжает внушительное количество любителей футбола из Северной Осетии. Однако РФС непреклонен в своей позиции: клуб Премьер-Лиги обязательно должен проводить свои домашние матчи в регионе или городе, который представляет. При этом московские клубы, а также команды больших регионов, где более развита спортивная инфраструктура получают существенные преимущества, что дискредитирует основные принципы соревнований – спортивные», — говорится в обращении болельщиков.

Болельщики не согласны с определениями Регламента РФС и рассчитывают на решение проблемы.