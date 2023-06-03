Жителям Томской области рассказали о последствиях резкого отказа от курения

Стали известны последствия резкого отказа от курения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Томской области перечислили последствия резкого отказа от курения. Чтобы навсегда завязать с пагубной привычкой, придется столкнуться с некоторыми подводными камнями, сообщает портал «Секрет Фирмы».

Врач-кардиолог Евгения Антипенко рассказала, что рано или поздно человеку придется бросить курить. Расстаться с губной привычкой особенно необходимо при беременности, астме, стенокардии, онкологии и др.

Проблемы у курильщика могут возникнуть несколько позже, при том, что может казаться, что всё в порядке.

По словам врача, в первую очередь, сложно отказаться от курения из-за зависимости — как психологической, так и физиологической. Никотин в организме взаимодействует с рецепторами, из-за чего у человека вырабатывается гормон счастья дофамин.

«При попытке прекратить поступление никотина развивается синдром отмены, проявляющийся сильной тягой к курению, раздражительностью, беспокойством, тревогой, подавленным настроением, бессонницей, усилением кашля, повышенным аппетитом и др. Возникновение синдрома отмены часто приводит к неудачам в отказе от курения», — пояснила врач.

В первые дни после отказа от курения, никотин подавляет чувство голода, а при прекращении его поступления естественная регуляция аппетита приходит в норму не сразу. Многие испытают сильное чувство голода, происходит набор веса. Люди возвращаются к курению.

Через год после отказа от пагубной привычки человек думает, что всё позади, но одна случайно выкуренная сигарета в итоге возвращает бывшего курильщика к началу этого пути.

Врач подчеркнула, что резкий отказ от курения совершенно не опасен — это всего лишь миф.