Жара до +33 градусов ожидается в Томске 3 июня

В Томске в субботу ожидается 33-градусная жара. Фото: Анна Ковалёва

В субботу, 3 июня, в Томске столбики термометров поднимутся до +33 градусов. Об этом сообщает Томский гидрометцентр.

По Томску ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с. Температура воздуха составит +31…+33 градуса.

В Томской области также будет облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы.. Ветер будет дуть юго-западный 3-8 м/с, местами порывы будут доходить 14 м/с. Днем воздух прогреется др +30…+35 °С, местами до +24…+29°С.