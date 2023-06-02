«Мыть полы, носить хлопок»: советы для томичей, как пережить жару в квартире

Начало июня в Томске выдалось аномально жарким Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начало июня в Томске выдалось аномально жарким. И если в квартире нет кондиционера, переносить такую погоду непросто. Томичка Анна, которая несколько лет прожила на юге, рассказала «АиФ-Томск», какие секреты помогают ей снизить температуру в квартире и легче переносить жару. У женщины небольшая двухкомнатная квартира, и в ней сейчас очень жарко.

«В жару я часто мою пол. Это помогает немного охладить температуру и увлажнить воздух», - рассказала женщина.

Также Анна посоветовала в жару закрывать окна полотенцами или плотными шторами. А еще лучше – закрыть окна фольгой, которая будет отражать тепло.

Когда на улице +30 и выше, лучше носить одежду из хлопка. Если нужно, их можно намочить водой, накинуть мокрую косынку на голову или плечи. А вот ходить в жару в одном нижнем белье Анна не советует: так пот будет сразу испаряться.