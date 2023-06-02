Аукцион на реновацию томского микрорайона Черемошники объявят в августе 2023 года

В Томске объявят аукцион на реновацию Черемошников в Томске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске в августе 2023 года объявят аукцион на проект комплексного развития территории микрорайона Черемошники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на заммэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова.

Напомним, ранее мэрия Томска запланировала включить в программу комплексного развития территории (КРТ) и начать реновацию участков микрорайона Черемошники в ближайшие два года.

«В рамках визита заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров представил делегации проект комплексного развития территории мкр. Черемошники. В районе переулков Урожайный, Целинный и ул. Первомайской планируется расселить 23 аварийных дома. На их месте должна появиться жилая многоэтажная застройка с соцобъектами», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что в августе проект КРТ на 6,5 гектаров территории будет выставлен на аукцион. Реализовать проект планируют за 10 лет.