Жители Томска могут получить штраф до 20 тысяч рублей за разведение огня на дачном участке

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Томичам напомнили о штрафах за разведение огня на дачном участке. Отметим, что с сегодняшнего дня в регионе введен максимальный класс пожарной опасности в лесах.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2023 вступили в силу изменения в правила противопожарного режима в РФ. Изменения предусматривают правила разведения костра (открытого огня) на дачном участке.

При сжигании сухой травы, веток, листвы, растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, на садовых или огородных земельных участках, место открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек. При этом, если сжигание сухой травы, веток и пр. происходит в металлической емкости (например, железной бочке), то данное расстояние может сокращаться вдвое, т.е. до 7,5 м. Штраф за костер на участке от 5 000 до 15 000 руб.

А вот разведение костра на участке для приготовления пищи в мангалах, жаровнях от очага горения до зданий, постройки можно уменьшать до 5 м.

При этом зона вокруг мангала должна быть очищена от горючих материалов — до 2 м.

А вот штраф за костер на участке в условиях особого противопожарного режима на граждан от 10 000 до 20 000 руб. Также отметим, что штраф за нарушение требований пожарной безопасности при возникновении пожара штраф на граждан от 40 000 до 50 000 рублей.

Отметим, что на территории Томской области по условиям погоды действует максимальный класс пожарной опасности в лесах. За прошедшие сутки на территории Томской области ликвидировано 2 лесных пожара в Тимирязевском и Каргасокском лесничествах. В настоящее время на территории региона действует 1 лесной пожар в Каргасокском лесничестве.