В День России скорый поезд Томск - Новосибирск совершит дополнительный рейс

Скорый поезд Томск - Новосибирск совершит дополнительный рейс 12 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 12 июня, в День России скорый поезд между Томском и Новосибирском согрешит дополнительный рейс из-за повышенного спроса. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Так, пассажиры смогут уехать из Томска в Новосибирск и обратно с 9 по 12 июня ежедневно. Поезд курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд будет отправляться со станции Томск-2 в 6:35 по местному времени и прибудет на станцию Новосибирск-Главный в 11:27. Обратно поезд отправляется со станции Новосибирск-Главный в 17:30 и приезжает на станцию Томск-2 в 22:13.

Купить билет на скорый поезд можно за 10 суток до отправления любым удобным способом.

С расписанием поезда №869/870 Томск-2 – Новосибирск можно ознакомиться на сайте «Кузбасс-пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный) или на станциях и остановочных пунктах.