Три агрофирмы Томской области плохо оповестили пчеловодов об обработках полей пестицидами. Фото: Мария ЛЕНЦ

В мае 2023 года три агропредприятия Томской области некорректно оповестили пчеловодов о проведении обработок полей пестицидами и агрхимикатами, которые опасны для пчел. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

По информации ведомства, в мае специалисты установили случаи плохого оповещения жителей Кожевниковского и Шегарского районов о времени, месте и способах проведения обработок полей пестицидами и агрохимикатами.

«Три агропредприятия разместили сведения о запланированных работах, в которых содержалась некорректная информация. Так, в сообщениях двух хозяйствующих субъектов не были указаны способы проведения работ, наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов, классы их опасности, сведения об их опасных свойствах, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях», — говорится в сообщении.

В сообщении еще одной агрофирмы некорректно отразили границы земельных участков и сроки проведения запланированных на них обработках. Все это является нарушением закона.

Агрофирмам вынесены предупреждения и предложения об обязанности соблюдать требования установленных норм и правил по применению пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственной деятельности.

Их необходимо соблюдать, чтобы исключить негативное воздействие химикатов на здоровье людей и окружающую среду, а также для недопущения гибели пчел.

Напомним, в 2022 году в нескольких муниципалитетах Томской области произошла массовая гибель пчел. Было известно о случаях падежа в Зырянском, Асиновскском, Шегарском и Кожевниковском районах региона. Россельхознадзор предположил, что насекомые погибли из-за применения пестицидов сельхозпроизводителями.