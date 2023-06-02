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НовостиОбщество2 июня 2023 5:08

Главврачи томских больниц вновь проведут «Открытый прием» 5 июня

Томичи смогут задать интересующие вопросы
Алёна Мищенко
В Томской области пройдет "Открытый прием" главврачей больниц.

В Томской области пройдет "Открытый прием" главврачей больниц.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 5 июня, главные врачи больниц Томской области проведут «Открытый прием». На нем жители региона смогут лично задать медикам интересующие вопросы, сообщает администрация региона.

Открытый прием пройдет с 17 до 19 часов.

«Пациенты смогут лично задать вопросы главврачам, а также внести предложения по улучшению организации медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В текущем году состоится уже четвертая встреча руководителей больниц с пациентами в формате «Открытого приема». Предыдущий прием прошел 3 апреля.

Напомним, проект «Открытый прием» был запущен в 2016 году. Он стал дополнением к еженедельным приемам руководителей. За это время прошло 42 мероприятия, в которых приняли участие 2 195 жителей Томской области.