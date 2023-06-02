Более 20 домов в Октябрьском районе Томска останутся без холодной воды 5 июня

Более 20 домов останутся без холодной воды в Томске 5 июня. Фото: Алёна Мищенко

В понедельник, 5 июня, более 20 домов в Октябрьском районе Томска останутся без холодной воды из-за плановых ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает «Томскводоканал».

«Будет осуществляться замена запорной арматуры диаметром 300 миллиметров по улице Ивана Черных, 93 и улице Беринга, 4/1. Планируемые мероприятия позволят в случае проведения работ на сетях водоснабжения производить отключение абонентов локально», — говорится в сообщении.

Так, с 9:30 до 23:00 5 июня холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

- улица Беринга, 2, 2/2, 4, 4/1;

- улица Ивана Черных, 79а, 81, 81/1, 83, 83/1, 85, 85/2, 89, 89в, 91, 93, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97а;

- улица Иркутский тракт, 114/1;

- улица Суворова, 13/1 .

Жителям Томска приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее запастись водой.