В трех районах Томской области построят 12 газовых котельных к 2025 году

В районах Томской области построят газовые котельные. Фото: Олег ЗОЛОТО

В трех районах Томской области к декабрю 2024 года планируют построить 12 газовых котельных на замену старых, работающих на угле и нефти. Благодаря этому тепло смогут получить 14 тысяч жителей. Об этом сообщил журналистам начальник облдепартамента ЖКХ Яков Грель.

Он отметил, что газовые котельные планируется построить на территории Бакчарского, Тегульдетского и Чаинского районов, где котельные работают на нефти и угле.

«Для нас важно вывести эти источники, заменить на котельные, которые будут работать на газе. Сейчас предпроектные наработки по стоимости, размещению этой котельных. Готовы хоть сегодня начать рабочее проектирование и уже в 2024 году заходить в стройку», — сказал Яков Грель.

На строительство котельных потратят 1,2 миллиарда рублей. Срок проектирования и получения положительного заключения госэкспертизы намечен на декабрь 2023 года, а срок строительства на — декабрь 2024 года. Новые котельные смогут обеспечить теплом около 14 тысяч жителей и 29 соцобъектов.

Также данный проект позволит экономить более 100 млн рублей в год и сокращать вредные выбросы при сжигании топлива.