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НовостиОбщество1 июня 2023 12:29

Победитель 11-й недели конкурса «Главный котик Томска 2023» набрал больше тысячи голосов

Всего в голосовании поучаствовали 4,5 тысяч томичей
Александра Тайбатрова
Победитель 11-й недели - котик Сэм. Фото: предоставлено «АиФ-Томск»

Победитель 11-й недели - котик Сэм. Фото: предоставлено «АиФ-Томск»

Объявлен победитель 11-й недели голосования конкурса «Главный котик Томска 2023». Им стал котик Сэм, за которого проголосовали 1056 человек. Всего же за участников недели отдали свои голоса 4,5 тысячи томичей.

Напомним, что конкурс «Главный котик Томска 2023» проводит «АиФ-Томск» с 20 марта. Принять в нем участие могли все желающие (сейчас прием фото уже завершен). Каждую неделю определяется один победитель, которому вручают подарки от партнеров. А в конце конкурса победители всех недель сразятся за главный приз – годовой запас корма.

Следующее голосование начнется 5 июня, а завершатся еженедельные голосования 16 июня. Кто же станет «Главным котиком Томска», узнаем 20 июня.