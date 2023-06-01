Подведены итоги голосования за объекты благоустройства в Томске. Фото: Анна Ковалева

В Томске мэрия озвучила предварительные результаты голосования за объекты благоустройства. Голосованием, напомним, проходило до 31 мая. За разные объекты благоустройства и дизайн-проекты томичи отдали более 138 тысяч человек.

«Абсолютным лидером стал сад «Белое озеро», - сообщили в пресс-службе мэрии и отметили, что за него проголосовали более 11,5 тысяч человек.

На второе место по итогам голосования претендовали два общественных пространства, и до последнего дня разрыв между ними был минимальным. В результате, по предварительным подсчетам, вторую строчку в рейтинге занял сквер в районе озера Керепеть в микрорайоне Радонежский. Чуть меньше голосов отдали за сквер возле университетского озера.

Томичи активно голосовали и за варианты дизайн-проектов общественных территорий. Самую большую поддержку получили спортплощадка на Сибирской улице, вторая очередь «Тропы здоровья» в лесопарке «Солнечный», третья очередь благоустройства Буфф-сада и вторая очередь аллеи на улице Пушкина. За каждый из этих объектов отдали более восьми тысяч голосов.