Более 2 тысяч жителей Томской области пострадали от присасываний клещей за неделю

В Томской области более 2 тысяч человек пострадали от клещей за неделю. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 25 по 31 мая в Томской области 2139 человек пострадали от присасываний клещей, среди них 497 детей. Больше всего случаев зафиксировано в областном центре – 1149, из которых 276 детей, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«С начала эпидсезона в медицинские организации Томской области с присасыванием клещей уже обратились 6068 человек, в том числе 1381 ребенок. Из обратившихся только 18,5% привиты от клещевого энцефалита - всего 1126 человек, в том числе 283 ребенка», — говорится в сообщении.

В Томской области продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. За эту неделю прививку поставили 1 437 человек, в том числе 1012 детей. Всего в текущем эпидсезоне от КВЭ вакцинировались более 40 тысяч человек, среди которых 14 043 ребенка.

Пострадавшим от присасываний клещей необходимо обращаться в круглосуточные пункты серопрофилактики. В Томске - это Межвузовская поликлиника, Детская больница №1, поликлиника № 4 и МЧС №2. Жителям области рекомендуется обращаться в приёмные покои районных больниц.