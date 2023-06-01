В Томске врачи спасли жизнь мужчине со сложной формой инсульта

Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томске врачи областной клинической больницы спасли жизнь мужчине, у которого произошел геморрагический инсульт ствола головного мозга. Пациент пробыл в больнице 2 месяца, часть из них он находился в коме, сообщили в департаменте здравоохранения Томской области.

У 44-летний Романа случился геморрагический инсульт ствола головного мозга. В облздраве пояснили, что данный вид инсульта наименее благоприятная разновидность мозговой катастрофы ввиду высокой летальности.

Мужчина попал в реанимацию регионального сосудистого центра Томской ОКБ. Там он пробыл 2 месяца, часть времени находился в коме.

За лечение мужчины взялись невролог Екатерина Венгер и врач-реаниматолог Александр Масалыкин. Также в лечении принимали участие средний и младший персонал.

Как рассказал заведующий отделением реанимации РСЦ Юрий Петлин, структуры ствола мозга отвечают за обеспечение основных функций: дыхание, кровообращение и сердечная деятельность, витальные рефлексы. Пациенты, перенесшие данный вид инсульт, имеют плохой прогноз, который дополнительно ухудшается при кровоизлиянии. В этом случае высокая вероятность летальности.

В облздраве добавили, что пациент жив и продолжает восстанавливаться после тяжелого заболевания.

«Большое спасибо медикам. Я жив!», - поблагодарил медиков Роман.

Томичам напоминают, что во избежании сердечно-сосудистых заболеваний необходимо отказаться от вредных привычек, обращаться к врачам при наличии симптомов заболевания и обязательно регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры. Именно в ходе диспансеризации можно вовремя выявить риск развития заболевания и избежать его возможных тяжелых осложнений.