Акция по сбору пластиковых крышек и бутылок стартовала в Горсаду Томска 1 июня

В Томске началась акция по сбору крышек и бутылок. Фото: Ксения Высотина

В Томске в День защиты детей в Горсаду прямо сейчас проходит эко-акция по сбору пластиковых крышек и бутылок. Компания "ПЭТ Сити" установила в парке специальные контейнеры для пластиковой тары и крышек, сообщает корреспондент "КП-Томск" с места события.

"Руководство нашей компании решило не только подарить подарки, но и провести эко акцию по сбору пластиковых крышек и бутылок. Это отличная возможность для взрослых людей, рассказать и показать детям, как можно внести свой вклад в заботу об окружающей природе", - рассказали представители компании.

Добавим, что за сдачу ПЭТ-материала аниматор в костюме кролика раздает детям подарки.

В Томске началась акция по сбору крышек и бутылок. Фото: Ксения Высотина

Акция проходит в рамках празднования Дня защиты детей.

Напомним, что 1 июня в Городском саду с 12 до 16 часов пройдет мероприятие. Гостей праздника ждет разнообразная и увлекательная программа с мастер-классами, викториной, конкурсами, призами и пенной вечеринкой. Зрители увидят научное шоу от «Арены развлечений» и номера с дрессированными животными от клоуна Лепы Сосискина. Задавать тон празднику будут томские музыкальные коллективы и известный радиоведущий Иван Козырев.