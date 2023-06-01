Около 200 человек из Белгородской области прибудут в Томск на летний отдых

Томская область примет около 200 человек из Белгородской области. Фото: Ксения Высотина

Томская область готова принять на летний отдых около 200 жителей из районов Белгородской области из-за напряженной обстановки на территории региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Понимаю, что вопрос безопасности детей в двух округах — Грайворонском и Шебекинском — стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое», — сказал Гладков.

С просьбой о помощи в организации летнего отдыха для детей и семей с маленькими детьми из Белгородской области Гладков обратился к главам восьми регионов, в том числе губернатору Томской области Владимиру Мазуру.

«Губернатор Томской области Владимир Владимирович Мазур также подтвердил, что готов принять 200 человек. Да, немножко далеко, но точно безопасно», — сообщил Гладков.

Он добавил, что 200 человек отправятся в Пензенскую область, 600 человек — в Ярославскую и Калужскую области. Также около 200 человек семей с детьми поедут в Липецкую область. 300 детей из Щебекинского района уже отправили в Калугу.