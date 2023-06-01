Два водителя пострадали в ДТП на трассе в Томской области

В Томской областти в ДТП пострадали два водителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области на трассе Колпашево — Сорока 31 мая при столкновении двух автомобилей Mazda Atenza и Mitsubishi Airtrek оба водителя попали в больницу с травмами. Об сообщается в оперативной сводке ЕДДС Колпашевского района.

Авария произошла 31 мая около 15:02 на 2 километре трассы Колпашево — Саровка.

«Водитель, управляя автомобилем Mazda Atenza, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Airtrek», — говорится в сообщении.

В результате ДТП оба водителя получили многочисленные травмы и были доставлены в ОГАУЗ «Колпашевская РБ».