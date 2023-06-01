Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2023 4:24

Два водителя пострадали в ДТП на трассе в Томской области

Они были доставлены в больницу
Алёна Мищенко
В Томской областти в ДТП пострадали два водителя.

В Томской областти в ДТП пострадали два водителя.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области на трассе Колпашево — Сорока 31 мая при столкновении двух автомобилей Mazda Atenza и Mitsubishi Airtrek оба водителя попали в больницу с травмами. Об сообщается в оперативной сводке ЕДДС Колпашевского района.

Авария произошла 31 мая около 15:02 на 2 километре трассы Колпашево — Саровка.

«Водитель, управляя автомобилем Mazda Atenza, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Airtrek», — говорится в сообщении.

В результате ДТП оба водителя получили многочисленные травмы и были доставлены в ОГАУЗ «Колпашевская РБ».