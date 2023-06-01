Движение большегрузов ограничат по Коммунальному мосту в Томске на сутки

В Томске запретят движение большегрузов по Коммунальному мосту. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томске со 2 по 3 июня для большегрузов массой более 5 тонн запретят движение по Коммунальному мосту. Об этом сообщили в администрации города.

«В период с 21:00 пятницы, 2 июня, до 21:00 субботы, 3 июня, по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты. Это позволит исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих автомобилей.

Жителей Томска просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.