Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Колпашево

Мужчина погиб при пожаре жилом доме в Томской области. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В городе Колпашево Томской области в ночь на 1 июня произошел пожар в жилом одноэтажном доме. При тушении огня в комнате было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 1:20. Загорелся одноэтажный двухквартирный жилой дом, к которому была пристроена дощатая веранда и гараж. Внутри гаража находился автомобиль «Рено Логан».

«В 01:34 пожарными в звене ГДЗС в комнате 3х3 м обнаружено тело мужчины 1993 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате пожара в квартире обгорела обрешетка крыши дома, закоптились стены. Обгорели стены и обрешетки крыш веранды и гаража. Сгорел автомобиль. Общая площадь пожара составила 75 квадратных метров. Вторая квартира не пострадала.

Огонь ликвидировали в 2:05. Причина пожара устанавливается.