Томские выпускники сдадут ЕГЭ по математике в первый день лета

В Томской области выпускники сдают ЕГЭ по математике. Фото: Артем КИЛЬКИН

В первый день лета 1 июня выпускники школ Томской области сдадут Единый государственный экзамен по математике базового и профильного уровней.

В ЕГЭ по математике базового уровня 21 задание с кратким ответом. Для получения аттестата достаточно решить 7 заданий, это позволить получить «тройку».

Математика профильного уровня включает в себя 18 заданий. Ее выбирают выпускники, которым она необходима для поступления в вузы. А базовый экзамен в том случае, если эта дисциплина в дальнейшем абитуриенту не пригодится.

Добавим, что продолжительность ЕГЭ по базовой математике займет 3 часа (180 минут), ЕГЭ по профильной математике — 3 часа 55 минут (235 минут). Экзамены начинаются в 10 утра.

Напомним, 26 мая томские одиннадцатиклассники сдавали географию, литературу и химию, в понедельник, 29 мая — русский язык.