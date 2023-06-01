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НовостиОбщество1 июня 2023 1:50

Томские выпускники сдадут ЕГЭ по математике в первый день лета

1 июня пройдет математика базового и профильного уровней
Алёна Мищенко
В Томской области выпускники сдают ЕГЭ по математике.

В Томской области выпускники сдают ЕГЭ по математике.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В первый день лета 1 июня выпускники школ Томской области сдадут Единый государственный экзамен по математике базового и профильного уровней.

В ЕГЭ по математике базового уровня 21 задание с кратким ответом. Для получения аттестата достаточно решить 7 заданий, это позволить получить «тройку».

Математика профильного уровня включает в себя 18 заданий. Ее выбирают выпускники, которым она необходима для поступления в вузы. А базовый экзамен в том случае, если эта дисциплина в дальнейшем абитуриенту не пригодится.

Добавим, что продолжительность ЕГЭ по базовой математике займет 3 часа (180 минут), ЕГЭ по профильной математике — 3 часа 55 минут (235 минут). Экзамены начинаются в 10 утра.

Напомним, 26 мая томские одиннадцатиклассники сдавали географию, литературу и химию, в понедельник, 29 мая — русский язык.