В Томской области возобновят строительство инжинирингового центра за 2,2 млрд рублей

В Томской области возобновят строительство инжинирингового центра. Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство инжинирингового центра в особой экономической зоне «Томск» планируют возобновить. При этом для этих целей не хватает около 700 млн рублей. Об это сообщил журналистам гендиректор ОЭЗ Константин Каминский.

«На сегодняшний день на уровне губернатора принято решение возобновить строительство инжинирингового центра. Все денежные средства, которые у нас есть, — 1,5 млрд рублей направить на работы. Завершение его строительства обойдется в 2,2 млрд рублей. За время строительства нужно найти недостающие средства, пока рассматриваются разные пути и программы", - сказал Каминский.

Он уточнил, что подписание всех необходимых документов планируется в течение месяца, после этого будет объявлен конкурс на поиск подрядчика. Строительства центра займет около двух лет. Если найдется подрядчик, то объект построят к 2026 году.

Напомним, инжиниринговый центр в ОЭЗ «Томск» должны были ввести к эксплуатацию в 2019 году, однако сроки постоянно переносились, а строительство затягивалось. В 2017 году стало известно, что строительство центра было приостановлено из-за передачи полномочий по управлению ОЭЗ с федерального на региональный уровень, а также из-за отсутствия финансирования.