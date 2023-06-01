В Томске ожидается 30-градусная жара в первый день лета

В Томске ожидается жаркая погода 1 июня. Фото: Ксения Высотина

В четверг, 1 июня, в Томск придет аномально жаркая погода до +29 градусов, без существенных осадков, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске будет облачная погода с прояснениями, днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть южный 2-7 м/с. Днем синоптики обещают +27…+29 градусов.

В Томской области существенных осадков также не прогнозируется. Ветер южный 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с. Температура днем составит +26…+31 градус.