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НовостиОбщество1 июня 2023 0:15

В Томске ожидается 30-градусная жара в первый день лета

Существенных осадков не будет
Алёна Мищенко
В Томске ожидается жаркая погода 1 июня.

В Томске ожидается жаркая погода 1 июня.

Фото: Ксения Высотина

В четверг, 1 июня, в Томск придет аномально жаркая погода до +29 градусов, без существенных осадков, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске будет облачная погода с прояснениями, днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть южный 2-7 м/с. Днем синоптики обещают +27…+29 градусов.

В Томской области существенных осадков также не прогнозируется. Ветер южный 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с. Температура днем составит +26…+31 градус.