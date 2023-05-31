В Томске продают две квартиры за 45 млн рублей

Фото: Авито

В Томске на продажи появились две самые дорогие квартиры в регионе. Продавцы предлагают за каждую по 45 млн рублей.

Фото: Авито

Первое жилище находится в элитном районе Томска на улице Артема,7. Продавец рассказывает, что квартира размером 300 кв.м имеет в себе пять комнат. Два санузла, сауна, лоджия по периметру квартиры и свой спортивный зал.

На первом этаже дома находится гараж, которым сможет пользоваться новый владелец. Также уточняется, что сам кирпичный дом огражден забором.

Фото: Авито

Второе жилье за 45.000.000 рублей находится по адресу: Лесной переулок. Трехкомнатная квартира расположена в кирпичном доме.

"В квартире выполнен дизайнерский ремонт в классическом стиле, со вкусом подобрана деревянная мебель из Италии, а также осветительные приборы и портьерные ткани. Кухня, выполненная на заказ со столешницей из искусственного камня и деревянными фасадами, оснащена встроенной техникой. В каждой комнате установлен кондиционер", - описывает квартиру собственник.

Жилая площадь квартиры более 100 кв.м., а высота потолков 3 м. В отличие от первого дома, этот не огражден забором и не имеет гаража.