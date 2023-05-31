В Томске снесли незаконную постройку на проспекте Кирова в выходные

Фото: администрация Томска

Незаконную постройку на территории автобусной остановки снесли на проспекте Кирова в Томске, которая закрывала вид на площадь перед НПЦ «Полюс», сообщили в мэрии.

«В минувшие выходные был снесен объект на пр. Кирова на территории автобусной остановки, граничащей с площадью перед НПЦ «Полюс»», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, постройка была временной. Он была возведена предпринимателем, который взял землю в аренду. Временное здание не соответствовало нормам, а сроки аренды земли вышли в 2023 году. С предпринимателем был расторгнут договор.

Собственник постройки должен был демонтировать здание самостоятельно, однако долгое время не делал этого.

Городские власти были вынуждены обратиться в суд для принудительного демонтажа. И только после решения суда постройка была снесена.

В администрации Кировского района рассказали, что постройка выглядела несовременно и пришла в ненормативное состояние. Также она закрывала вид на площадь, которую люди называют "площадью Космонавтики".