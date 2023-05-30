Спецавтохозяйство Томска в 2024 году реорганизуют в ООО

До конца 2024 года томское «Спецавтохозяйство» реорганизуют в общество ограниченной ответственностью. Фото: Анна Ковалева

До конца 2024 года томское «Спецавтохозяйство» реорганизуют в общество ограниченной ответственностью. Аналогичные изменения произойдут в других муниципальных унитарных предприятиях: доклад об этом представила начальник управления экономического развития мэрии Маргарита Васягина на заседании комитета думы Томска по бюджету, экономике и собственности. Реорганизация проходит в соответствии с федеральным законодательством.

«В Томске девять муниципальных унитарных предприятий, одно в стадии банкротства», - рассказала Маргарита Васягина.

По ее словам, пять унитарных предприятий реорганизуют в ООО со 100% участием мэрии. МУП «Зрение» и УМП «ЕРКЦ города Томска» реорганизуют уже в 2023 году. Изменения не коснутся «Муниципальные управляющая компания» и ТТУ.