Мероприятия по двум нацпроектам еще не начали выполнять в Томской области

Фактическое исполнение национальных проектов в области составляет 23,4%. Фото: Анна Ковалева

В Томской области еще не начали выполнять мероприятия по двум нацпроектам в 2023 году. Об этом сообщила руководитель Управления федерального казначейства Томской области Елена Бродюк, пишет «АиФ-Томск». По ее словам, в регионе еще не приступали к реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Экология».

«Фактическое исполнение национальных проектов в области составляет 23,4%», - рассказала Елена Бродюк.

Так, нацпроект «Здравоохранение» выполнен всего на 8,6%. Но при том в 2023 году реализация нацпроектов идет более оперативными темпами, чем в 2022 году. По прогнозам, за 5 месяцев текущего года нацпроекты в Томской области должны быть исполнены уже на 38%.

Напомним, что до конца 2027 года в Томской области отремонтируют более 80 учебных заведений.