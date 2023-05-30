Пост главы Парабельского района заняла Елена Рязанова

Нового главу Парабельского района выбрали 30 мая. Фото: сообщество Парабельского района во ВКонтакте

Главой Парабельского района Томской области стала Елена Рязанова. Депутаты районной думы единогласно поддержали ее кандидатуру 30 мая.

«Поздравляем Елену Анатольевну и желаем эффективной работы на благо Парабельского района в ближайшие 5 лет», - написали в сообществе администрации района во ВКонтакте.

На должность главы района также претендовал Василий Аллахвердиев. Голосование за нового руководителя района состоялась 30 мая на очередном заседании местной думы.

Напомним, что в марте 2023 года новый глава был назначен в Чаинском районе Томской области.