Квас или кефир: стало известно, какую окрошку предпочитают жители Томска

Жители Томска поделились рецептами окрошки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Томска во вторник, 30 мая, отмечают неофициальный праздник День окрошки. Прообразом современной окрошки стало крестьянское блюдо из мелко рубленных лука и редьки, заправленное холодным квасом и солью, сообщает "МК в Томске"

Чаще всего для приготовления окрошки используют — квас, вареные яйца, свежие огурцы, укроп и зеленый лук, горчицу и сметану, колбасу или отварную говядину.

Заправлять холодный суп можно квасом, кефиром или минеральной водой. Томичи поделились своими рецептами холодного супа.

37-летний житель Томска Виктор в качестве мясного ингредиента кладёт в суп вареную колбасу, мужчина делает окрошку по традиционному рецепту.

Еще один житель Томска 29-летний Николай предпочитает заправлять окрошку только квасом.

«Только квас, даже в качестве эксперимента пробовать кефирную заправку я не буду. Летом в семье окрошку готовим очень часто, обязательно добавляем туда редис», — рассказал Николай.

А в семье 43-летней томички Светлана принято нарезать в окрошку не колбасу, а вареную говядину.

«Так было у моих родителей, и так мы делаем сейчас с мужем. Окрошку с колбасой я пробовала у друзей и в кафе, очень непривычно», —поделилась томичка.