Все пляжи и водоемы Томской области еще опасны для купания

В Томской области еще опасно купаться в водоёмах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пляжи и водоемы в Томской области откроются только после проведения исследований проб воды и песка с выдачей эпидемиологического заключения. В настоящее время ни один пляж не готов к открытию, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«По информации СМИ администрацией города Томска в начале июня планируется открытие пляжа на Семейкином острове. Также готовятся к открытию пляж на озере Родниковое в Шегарском районе и на реке Оби в селе Киреевск Кожевниковского района. До настоящего момента в Управление Роспотребнадзора по Томской области заявлений о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на соответствие водных объектов санитарным правилам не поступало», — говорится в сообщении.

Санврачи отмечают, что до момента получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения местным властям необходимо информировать жителей региона о запрете купания в водоемах.

В настоящее время специалисты ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области» взяли пробы песка на Семейкином острове. Почва на пляже соответствует нормам. Воду эксперты пока не исследовали.

«Обследования воды и почвы в местах отдыха людей на микробиологические, паразитологические, радиологические и другие показатели начнутся в первой декаде июня. Показатели качества воды и почвы будут отслеживаться на протяжении всего купального сезона», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Перед открытием пляжам там необходимо установить кабины для переодевания, общественные туалеты, душевые, урны.

Томичей предупреждают, что купаться в непроверенных местах небезопасно. Вода может может спровоцировать — гепатит А, кишечные, энтеровирусные инфекции и паразитарные болезни.