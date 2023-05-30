Томские ученые создали инновационные перевязочные материалы для бойцов СВО

Фото: администрация Томской области

Более 5 тысяч инновационных заживляющих повязок передали через волонтеров в зону проведения спецоперации томские ученые, сообщает облаадминистрация.

«Ученые томского Института физики прочности и материаловедения СО РАН через волонтеров передали в зону СВО более 5 тысяч инновационных заживляющих повязок», — говорится в сообщении.

Такие повязки не оказывают токсичного действия на рану и прилегающие ткани, а также могут заменять антибиотики.

По отзывам военных врачей, повязки показали хорошие результаты при борьбе с гнойной инфекцией и ожогами, а также при лечении свежих огнестрельных ранений.

«При создании повязок используются многокомпонентные наноструктуры, которые образуются в результате воздействия мощного электрического импульса на тончайшую металлическую проволочку. В качестве основы для перевязочного материала используется нетоксичная целлюлоза. Мы продолжаем работы по подбору наночастиц с набором оптимальных антибактериальных свойств», — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории нано-биоинженерии ИФПМ СО РАН Ольга Бакина.

Томские ученые продолжат отправлять инновационные перевязочные материалы в зону СВО, так как уже есть запросы о дополнительной поставке.