Неделя отказа от табака стартовала в Томской области.
Фото: Олег УКЛАДОВ
31 мая отмечается Всемирный день отказа от курения. В связи с этим в Томской области началась неделя отказа от табака. Она пройдёт с 29 мая по 4 июня.
В ближайшую неделю у курильщиков есть возможность отказаться от пагубной привычки. Неделя отказа от табака приурочена к Всемирному дню отказа от табака.
"По данным официальной статистики, за годы действия государственной политики, направленной на защиту граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, распространенность курения в стране неуклонно снижается, правда, за последние годы наблюдается замедление темпов снижения распространенности курения и прирост потребления иной никотинсодержащей продукции: вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака", - рассказали в облздраве.
Также уточняется, что никотин наносит такой же вред организму, как и табак, а мифы об их безвредности – лишь хорошо запланированная дезинформация табачной индустрии.