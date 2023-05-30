Неделя отказа от табака стартовала в Томской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

31 мая отмечается Всемирный день отказа от курения. В связи с этим в Томской области началась неделя отказа от табака. Она пройдёт с 29 мая по 4 июня.

В ближайшую неделю у курильщиков есть возможность отказаться от пагубной привычки. Неделя отказа от табака приурочена к Всемирному дню отказа от табака.

"По данным официальной статистики, за годы действия государственной политики, направленной на защиту граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, распространенность курения в стране неуклонно снижается, правда, за последние годы наблюдается замедление темпов снижения распространенности курения и прирост потребления иной никотинсодержащей продукции: вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака", - рассказали в облздраве.

Также уточняется, что никотин наносит такой же вред организму, как и табак, а мифы об их безвредности – лишь хорошо запланированная дезинформация табачной индустрии.