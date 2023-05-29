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НовостиОбщество29 мая 2023 12:41

В Томскую область 30-31 мая приедет делегация из Беларуси

Делегацию пригласил губернатор Владимир Мазур
Александра Тайбатрова
С 30 по 31 мая Томскую область посетит делегация из Гродненской области Беларуси. Фото: Анна Ковалева

С 30 по 31 мая Томскую область посетит делегация из Гродненской области Беларуси. Фото: Анна Ковалева

С 30 по 31 мая Томскую область посетит делегация из Гродненской области Беларуси. Как отмечает пресс-служба администрации региона, делегация приедет по приглашению губернатора Владимира Мазура. Возглавит ее руководитель региона Владимир Караник.

«В состав белорусской делегации вошли руководители знаковых предприятий региона, а также представители двух университетов, торгово-промышленной палаты и свободной экономической зоны», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Делегация из Беларуси побывает в томских вузах, посетит особую экономическую зону «Томск», предприятия региона. Планируется, что 31 мая гости из Беларуси встретятся с губернатором Мазуром и подпишут ряд соглашений.