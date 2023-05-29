В Томске более 11 тысяч детей отдохнут летом в лагерях с дневным пребыванием

Для детей обещают разнообразную летнюю программу Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 11 тысяч детей смогут этим летом отдохнуть в лагерях Томска с дневным пребыванием, подсчитали в мэрии. Лагеря начали открываться с 26 мая. Всего в 2023 году в Томске будут работать 68 лагерей с дневным пребыванием и 19 лагерей труда и отдыха.

«В лагерях труда и отдыха подростки будут убирать помещения школ, благоустраивать прилегающие территории, выполнять мелкий ремонт мебели, приводить в порядок библиотечные книги», - уточнили в мэрии.

Для детей обещают разнообразную летнюю программу: спортивные и культурные мероприятия, соревнования и конкурсы, посещения выставок, музеев, театров, кино.

Напомним, что в лагерях Томской области летом смогут отдохнуть более 45 тысяч детей.