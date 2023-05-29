Наивысший класс пожарной опасности сохраняется в Томской области

Пятый класс пожарной опасности сохранится с 31 мая по 5 июня на территории Томска и области, сообщает томская поисково-спасательна служба.

«Оперативное предупреждение с 31 мая 2023 года 5 июня 2023 года: по Томской области и Томску сохраняется высокий класс пожароопасности, 5 класс», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что собой противопожарный режим действует на всей территории Томской области с 15 мая.

В мэрии напоминают, что нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.

На территории Томска организовано ежедневное патрулирование на землях населённых пунктов и в прилегающих лесах мобильными группами, оснащёнными первичными средствами пожаротушения, усилена профилактическая работа с населением.