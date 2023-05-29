Собака напала на ребенка во дворе дома на улице Сибирской в Томске

В Томске на ребенка напала собака во дворе дома.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Томске во дворе дома на улице Сибирской на ребенка напала собака и укусила его. Следователи проводят проверку данной информации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Информации о нападении собаки на ребенка была опубликована в сети.
«Как следует из сообщения, во дворе дома № 33 по улице Сибирской в городе Томске собака напала на ребенка и укусила его», — говорится в сообщении.
Следователи проводят доследственную проверку по данному факту.
В рамках проверки правоохранители дадут оценку действиям хозяина собаки на наличие состава преступления о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет принято решение.