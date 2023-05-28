В Томской области ищут 70-летнюю пенсионерку

Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" ищут 70-летнюю пенсионерку. Женщина проживает в Томской области в селе Малиновка. 28 мая она ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей Кладовой (Хасановой) Халимы Низамовны (Галины Николаевны): рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.

Была одета в бордовый длинный пуховик, черную футболку, голубые бриджи, синие кроссовки, бело-голубую шапку-ушанку.

Если кому-то, что-либо известно о местонахождении пропавшей сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).