Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на Университетском озере появились новые домики для уток. Ученики гимназии Томь расписали домики красками, сообщает пресс-службу мэрии.

"Ранее администрация Кировского района Томска совместно с представителями инициативного движения по восстановлению томских родников обратились к предпринимателю с просьбой изготовить новые домики для уток, живущих на озере. Так, были изготовлены два деревянных плавучих домика и информационный стенд с информацией о водоплавающих птицах", - говорится в сообщении.

В администрации также рассказали, что ученики гимназии Томь расписали домики красками, а аквалангисты ТУСУРа установили новые плавучие домики для уток на Университетском озере.