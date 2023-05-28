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НовостиОбщество28 мая 2023 9:00

В Томске на Университетском озере появились новые домики для уток

Ученики гимназии Томь расписали домики красками
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на Университетском озере появились новые домики для уток. Ученики гимназии Томь расписали домики красками, сообщает пресс-службу мэрии.

"Ранее администрация Кировского района Томска совместно с представителями инициативного движения по восстановлению томских родников обратились к предпринимателю с просьбой изготовить новые домики для уток, живущих на озере. Так, были изготовлены два деревянных плавучих домика и информационный стенд с информацией о водоплавающих птицах", - говорится в сообщении.

В администрации также рассказали, что ученики гимназии Томь расписали домики красками, а аквалангисты ТУСУРа установили новые плавучие домики для уток на Университетском озере.