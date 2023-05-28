Томского предпринимателя оштрафовали три раза за незаконную рекламу

В Томске администрация оштрафовала предпринимателя три раза за незаконную рекламу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Сотрудники районной администрации несколько раз выезжали на место, где происходит нарушение, беседовали с предпринимателем. К сожалению, цель таких предпринимателей – побыстрее продать свой товар и уехать в следующий город. Они не понимают, что не только портят вид улиц незаконной рекламой, но и создают опасность для людей. Шары из гирлянд закреплены ненадежно, их может сорвать от порыва ветра и унести на проезжую часть, тем самым спровоцировав аварию", - рассказал глава администрации Советского района Вячеслав Шипицын.

В администрации напомнили, что согласно Кодексу Томской области об административных правонарушениях, самовольная расклейка объявлений влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.