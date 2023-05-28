Жителя Томска задержали за подозрение в воровстве женской косметики

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске полиция задержала 30-летнего мужчину. Он подозревается в воровстве женской косметики из магазина, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Старший участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН ОМВД России по Ленинскому району г. Томска, капитан полиции Ксения Коваленко опросила свидетелей, просмотрела записи с камер видеонаблюдения. В ходе розыскных мероприятий сотрудница полиции установила подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний житель областного центра", - говорится в сообщении.

По предварительным, подозреваемый прошел в торговый зал и подойдя к прилавку сложил под верхнюю одежду косметические товары стоимостью более 2 тысяч рублей, после чего с похищенным скрылся.