Больницы Томской области пополнились новым медицинским оборудованием

В больницах Томской области появилась новое медоборудование. Фото: Мария ЛЕНЦ

В нескольких больницах Томской области появилось новое медицинское оборудование. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Мазур.

Губернатор уточнил, что в детской больнице №1 в Томске запустили новый МРТ-аппарат, отделение реабилитации получило 46 единиц оборудования. А в больнице скорой медицинской помощи №2 обновили оборудование в физиокабинете.

В Колпашевскую и Светленскую больницы завезли новые аппараты УЗИ. А Кривошеинская районная больница и томская городская больница №3 получили новые наркозные аппараты.

«Операционную Каргасокской РБ оснастили рентген-аппаратом. Раньше здесь такого не было, а теперь врачи смогут выполнять современные операции и в режиме реального времени видеть ситуацию, корректировать работу», — рассказал Владимир Мазур.

В отделении терапии Стрежевской больницы установили лифт.

Кроме того, в регионе пополнился автопарк. Так, Верхнекетская больница получила «УАЗ», Кожевниковская – «УАЗ» и «Ладу», Лоскутовская и Тегульдетская – по «Ладе».