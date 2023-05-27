Жители Томска рассказали о том, как часто посещают библиотеки

Томичи поделились, как часто они посещают библиотеки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 27 мая, жители Томской области отмечают Всероссийский день библиотек. Многие томичи любят библиотеки и ходят туда регулярно, а кто-то считает, что они нужны только для школьников, сообщает «МК в Томске».

Так, 39 - летняя жительница Ольга заявила, что очень любит библиотеки и ходит туда регулярно.

«В какой - то момент мне захотелось освободить свой книжный шкаф, я зашла в библиотеку рядом с домом, спросила - возьмут ли они мои книги себе. Книги принять согласились, пока я их перевозила, рассмотрела саму библиотеку, их книжный фонд и записалась туда. Сейчас я хожу туда примерно раз в 2 недели, беру что - то свежее и с огромным удовольствием читаю» — поделилась томичка.

Также женщина много времени посвящает чтению.

42-летний томич Николай в библиотеке в последний раз был перед окончанием университета. Мужчине не приходило в голову, что пойти туда можно и после учебы.

«Почему - то казалось, что библиотеки - это, в первую очередь, для школьников», — сказал мужчина.

А вот пенсионерка Алиса Витальевна часто посещает библиотеку, несмотря на то, что она находится далеко от ее дома.

«Я записана в библиотеку не совсем рядом с домом, но оно того стоит. Люблю Рубину, Улицкую, Маринину, их книги в фонде есть», — отметила 68-летняя горожанка.

Напомним, 27 мая в библиотеке имени Пушкина пройдет «Открытый микрофон». Любой участник мероприятия без предварительной регистрации сможет прочитать авторское или просто любимое произведение.