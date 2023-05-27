В Томской области потушен один лесной пожар. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три лесных пожара действуют в Томской области, два из них локализованы. За прошедшие сутки ликвидирован один пожар, сообщается в телеграм-канале депаратамента лесного хозяйства региона.

«За прошедшие сутки на территории Томской области ликвидирован 1 лесной пожар в Колпашевском лесничестве. В настоящее время действует 2 локализованных пожара Бакчарском и Колпашевском лесничествах и 1 в Шегарском лесничестве», — говорится в сообщении.

Лесной пожар тушили четыре сотрудника лесной охраны, три арендатора, 35 сотрудников авиапожарной службы, 9 - лесопожарной станции и 11 единиц техники.

С начала года в Томской области был ликвидирован 41 лесной пожар на общей площади 532,91 га. Средняя площадь одного пожара составляет 13 га.

В регионе по условиям погоды наблюдается высокий класс пожарной опасности в лесах – 5.

В случае обнаружения лесного пожара звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.