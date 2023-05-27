Проезд большегрузов по Коммунальному мосту в Томске вновь запретят на сутки

В Томске вновь перекроют движение большегрузов по Коммунальному мосту. Фото: Ксения Высотина

Коммунальный мост в Томске закроют для проезда большегрузов массой более 5 тонн из-за укладки бетона на сутки с 27 по 28 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

«В период с 21:00 субботы, 27 мая, до 21:00 воскресенья, 28 мая, по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн», — говорится в сообщении.

В это время будут выполнять работы по бетонированию монолитной железобетонной плиты. Ограничения позволят исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих автомобилей.

Томичей просят заранее планировать маршруты движения с учетом этой информации.