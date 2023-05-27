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НовостиПроисшествия27 мая 2023 5:11

Жительница Северска повредила чужой автомобиль Toyota Сarina

Она хотела отомстить знакомому, но перепутала машину
Алёна Мищенко
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В Северске 45-летняя женщина повредила автомобиль Toyota Сarina с ущербом на 70 тысяч рублей, пытаясь отомстить знакомому. Позже выяснилось, что северчанка испортила имущество незнакомого человека, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию поступило сообщение от жителя Северска о повреждении его автомобиля Toyota Сarina во дворе дома на улице Крупской.

Полицейским на месте происшествия опросил свидетелей и очевидцев, после чего задержал подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая 45-летняя северчанка.

«По предварительным данным, в вечернее время женщина приехала к дому, где проживал её знакомый, с которым у неё был конфликт. Злоумышленница, взяв в руки шило, повредила кузов и крышу автомобиля, проколола колеса, после чего скрылась», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что женщина перепутала автомобиль и испортила имущество незнакомого ей человека. Ущерб составил более 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.